شكرا لقرائتكم خبر عن عمال إنقاذ أفغان يعثرون على طيار في موقع تحطم الطائرة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية، اليوم الأحد، أن عمال الإنقاذ في أفغانستان عثروا على أحد الناجين بعد تحطم الطائرة الروسية الخاصة على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.

وقالت الوزارة إن فرق الإنقاذ تبحث عن ركاب آخرين مفقودين بالقرب من موقع التحطم. وقال الناجي الذي تم إنقاذه، وهو قائد الطائرة، إنه يعتقد أن ثلاثة ركاب آخرين على قيد الحياة.

وتحطمت الطائرة أمس السبت وهي في طريقها إلى موسكو ، في شمال شرقى أفغانستان. ووفقا للنتائج الأولية، كان السبب مشكلة في المحرك.