شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 27 في هجوم أوكراني على دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أرض ملطخة بالدماء



قرية كروخمالني

الدمام - شريف احمد - قال دنيس بوشيلين حاكم منطقة دونيتسك المعين من روسيا اليوم الأحد، إن 27 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون بعدما قصفت قوات أوكرانية مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا في المنطقة الواقعة في أوكرانيا.وأوضح بوشيلين أن المدينة تعرضت لنيران مدفعية أوكرانية.وذكر أليكسي كولمزين رئيس بلدية مدينة دونيتسك الذي عينته روسيا أيضًا، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة تقع فيها متاجر وسوق.وأظهرت صور ومقطع فيديو على تطبيق إكس من موقع الحادث، أشخاصًا يبكون، قال بعضهم إنهم فقدوا أقارب لهم، وكانت الجثث ملقاة على الأرض وسط الثلوج الملطخة بالدماء بالقرب من سوق في المدينة.وأعلن بوشيلين غدًا الاثنين، يوم حداد في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو الاسم الذي يُطلق على هذا الجزء من الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها.وقال إن فرق الطوارئ تواصل العمل في موقع القصف، وإن متخصصي البحث الجنائي يحاولون أيضًا جمع شظايا للأسلحة التي استخدمت في الهجوم.وفي موسكو أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا وصفت فيه الهجوم بأنه "عمل إرهابي همجي" من جانب أوكرانيا، قائلة إنه جرى تنفيذه "باستخدام أسلحة قدمها الغرب".وأضافت الوزارة أن "الجانب الروسي يندد بشكل قاطع بهذه الضربة الغادرة على السكان المدنيين".ودونيتسك واحدة من 4 مناطق أوكرانية أعلنت روسيا العام الماضي ضمها من جانب واحد، في خطوة نددت بها معظم الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية، ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع.وقال بوشيلين إنه في 3 حوادث أخرى في المنطقة، قُتل رجلان جراء القصف، كما تعرض 4 آخرون لإصابات.وبشكل منفصل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات سيطرت على قرية كروخمالني في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.وأكد متحدث باسم الجيش الأوكراني انسحاب القوات الأوكرانية من القرية، لكنه قال إن القرية صغيرة والاستيلاء عليها ليس له أي تأثير على الوضع العسكري العام.