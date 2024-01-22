7 شروط للتسجيل في برنامج تمهير.. التدريب على رأس العمل

ياسر رشاد - القاهرة - يهتم الكثير من السعوديين الباحثين عن فرصة عمل ببرنامج "تمهير"، لإيجاد وظيفة مناسبة لهم، لذا تزداد عمليات البحث بشكل مستمر على برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.
ويتلقى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) العديد من الأسئلة بشكل يومي حول إمكانية التسجيل في البرنامج وشروط وضوابط الالتحاق به.
رابط التسجيل في برنامج تمهير
وأوضح الصندوق (هدف)، أن التسجيل في برنامج تمهير يكون من خلال بوابة طاقات عبر الدخول على الرابط التالي: https://eservices.taqat.sa/Eservices/Login.aspx
التسجيل في برنامج تمهير
ووفق للموقع الرسمي لبرنامج تمهير، فإن هناك شروط عديدة لالتحاق في البرنامج منها:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
- أن يكون مسجلًا في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.
- أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
- ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.
- ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
- ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد على فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.