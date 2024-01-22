7 شروط للتسجيل في برنامج تمهير.. التدريب على رأس العمل

ياسر رشاد - القاهرة - يهتم الكثير من السعوديين الباحثين عن فرصة عمل ببرنامج "تمهير"، لإيجاد وظيفة مناسبة لهم، لذا تزداد عمليات البحث بشكل مستمر على برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

ويتلقى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) العديد من الأسئلة بشكل يومي حول إمكانية التسجيل في البرنامج وشروط وضوابط الالتحاق به.

رابط التسجيل في برنامج تمهير



وأوضح الصندوق (هدف)، أن التسجيل في برنامج تمهير يكون من خلال بوابة طاقات عبر الدخول على الرابط التالي: https://eservices.taqat.sa/Eservices/Login.aspx

التسجيل في برنامج تمهير



ووفق للموقع الرسمي لبرنامج تمهير، فإن هناك شروط عديدة لالتحاق في البرنامج منها: