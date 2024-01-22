3700 وظيفة شاغرة بيوم المهنة السعودي.. بدء الفعاليات غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح جامعة الفيصل "يوم المهنة في نسخته الثانية عشر" غدا الثلاثاء الموافق 11 رجب 1445ه‍/ 23 يناير 2024م، برعاية الأميرة ريما بنت بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد فعاليات يوم المهنة 2024



وتنظم الجامعة هذه الفعالية السنوية "يوم المهنة"، في مقر الجامعة في الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام، (23-25 يناير)، على أن تفتح الابواب أمام المشاركين والزوار خلال تلك فترة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

فيما يشارك في يوم المهنة 2024، ما يقارب 50 شركة تطرح أكثر من 3700 وظيفة.

وأشار رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، إلى أن الفرص والعروض الوظيفية التي توفرها الفعالية بشكل سنوي، تستهدف خريجي الجامعة وغيرهم من الشباب من الجنسين المقبلين على العمل، حيث توفر لهم لقاءات مباشرة مع الجهات الموظفة.

فيما قالت الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود، مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل ، أن الإدارة تهدف إلى:

تعزيز التواصل والتعاون بين الخريجين والشركات والمؤسسات المختلفة.

تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل.

توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين.

توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم.



وأكدت أن هذه الجهود تعتبر جزء أساسي من رؤية المملكة 2030م لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل في المملكة.

يوم المهنة..فرصة لإكمال الدراسات العليا بجامعة الفيصل

ولفتت الأميرة الجوهرة، أن يوم المهنة يتيح الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالإطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل.