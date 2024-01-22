أول تعليق من الأزهر على ادعاء مسيحية أنها ابنة الشيخ سيد طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

رد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، على زعم فتاة مسيحية بأنها ابنة فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وقال شومان عبر صفحته على "فيسبوك، الاثنين:"دفين البقيع الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، لم يتزوج إلا سيدة واحدة، وليس له من البنات إلا واحدة، وليس له صله بالكاذبة التي تدعي على المواقع أنها ابنته".

وتابع:"التقيت االمستشار عمرو طنطاوي ابن الإمام الأكبر الراحل، وأخبرني بأنه سيلاحق الكاذبين الذين يفترون على والده قضائيا".

وادعت سيدة تدعى سارة عبر قناة على يوتيوب انها ابنة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وزعمت أنه مات مسيحيا وتعمد في 2006، وأنها تنصرت منذ كانت في سن الـ 18 عاما وهربت من مصر في سن الـ 24 سنة ووالدتها كانت كذلك مسيحية.