اليمن يحذر من تداعيات هجمات الحوثي على خطوط الملاحة الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، المليشيات الحوثية الإرهابية من مغبة تصعيدها على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة؛ لنسف كل الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مخاطر تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية اليمنية.

وأشاد المجلس اليمني – خلال اجتماعه، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية – بدعم المجتمع الدولي لليمن وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية، متطلعا إلى أن تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية، والنظام الإيراني الداعم لها نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، الهادف لحماية المياه الإقليمية ومكافحة إرهاب المليشيات الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش.

كما رحب المجلس، بقرار تصنيف المليشيات الحوثية، منظمة إرهابية عالمية، متطلعا لمزيد من العقوبات ضد المليشيات المارقة، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار، الذي يستحقه الشعب اليمني.

ووجه المجلس اليمني، الحكومة باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.