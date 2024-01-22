عائلات الأسرى تقتحم اجتماعًا داخل الكنيست الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، باقتحام عائلات الأسرى الإسرائيليين لاجتماع داخل الكنيست الإسرائيلي.

فيما كشفت الصحيفة إن أهالي الأسرى اقتحموا مناقشة اللجنة المالية، حاملين لافتات ومرددين هتافات ضد الحكومة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية المنشورة فقد طالبت عائلات الأسرى، أعضاء الكنيست بالوقوف والتحرك من أجل إطلاق سراح ذويهم، قائلين: "لن تجلسوا هنا وهم هناك، قوموا عن كراسيكم. هل هذه أجندتكم؟".

ووفقًا الصحيفة فقد أغلق أهالي الأسرى مدخل الكنيست، بينما تدخلت الشرطة للتعامل مع الموقف.