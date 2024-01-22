الكرملين اتهم أوكرانيا بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ

اتهم الكرملين أوكرانيا بضرب محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق الروسي الأحد، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها.
واشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول الحريق، الى ان "يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي بضرب بنى تحتية مدنية"، كما اتهم أوكرانيا بالقصف الذي تعرضت له الأحد مدينة دونيستك الخاضعة لسيطرة موسكو في شرق أوكرانيا منددا بـ"عمل إرهابي همجي" أوقع 27 قتيلا".
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