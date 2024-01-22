قوى الأمن عممت أوصاف رجل تعرض لحادث صدم على أوتوستراد جل الديب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "العثور بتاريخ اليوم 22/01/2024، على المسلك الشّرقي لأوتوستراد جل الديب، على رجل مجهول الهويّة تعرّض لحادث صدم من قِبَل آليّة نوع "رانج روفر" لون أسود، وقد تمّ نقله إلى مستشفى أبو جودة؛ وهو لا يزال على قيد الحياة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "أوصاف الرّجل هي: في العقد الثّالث من العمر، أسود البشرة، نحيف البنية، طوله نحو 170 سنتم، ذو لحية خفيفة"، مشيرةً إلى أنّ "بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرّقم: 242057/01؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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