مدير HMD مصر: التصنيع المحلي للمحمول يوفر 20% من التكاليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال تامر الجمل، مدير عام شركة hmd المصنعة لهواتف العلامة التجارية نوكيا الفنلندية فى مصر، إن التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصنع سيكو بمنطقة أسيوط التكنولوجية سيوفر 20% من تكاليف الإنتاج وبالأخص في الموديلات ذات الفئة السعرية المرتفعة.

جاء ذلك في تصريحات لمصراوي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم الاثنين للإعلان عن شراكتها مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجي).

وأوضح الجمل، أن شركته تخطط لتصنيع منتجات وموديلات أجهزتها فى مصنعين بالسوق المحلية أحدهما مملوك لشركة اتصال للاستيراد والتي تبلغ مدة التعاقد معها 5 سنوات، والآخر تابع لشركة سيكو تكنولوجي فى منطقة أسيوط التكنولوجية.

وأضاف أن نوكيا كانت تطمح في إنتاج من 2 إلى 3 ملايين وحدة إلا أن تقلبات سعر الصرف قد تعطل هذه الخطوة، منوها بأن الإنتاج المحلي سيسهم في تخفيف الضغط على الدولار عبر تقليص فاتورة استيراد أجهزة المحمول من الخارج.

ولفت تامر الجمل إلى أن الشركات تواجه حاليا صعوبة في تسعير منتجاتها من الهواتف.

وذكر أن HMD العالمية اتخذت قرارا منذ 5 أشهر بالبدء في تصنيع هواتف 5G، مشيرا إلى طرح الشركة هاتف G42 في الهند والذي حقق رواجا كبيرا في الفئة المتوسطة ويدعم خدمات الجيل الخامس للاتصالات بسعر لا يتعدى 150 دولارا تقريبا.

ولفت إلى أن مصنع سيكو سيبدأ إنتاجه منتصف فبراير المقبل، موضحا أن الاتفاق مع الشركة المصرية يشتمل مصر وأسواق أفريقيا بما يسمح بتدبير سيولة دولارية لها.

وشدد الجمل على أهمية قيام الحكومة بصرف حافز الصادرات لمصنعي أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر مسبقا على غرار السوق الهندية، بالإضافة إلى الإعلان عن التسهيلات والامتيازات التي ستحصل عليها الشركات العالمية.