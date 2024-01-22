نجاة سائق ميكروباص من الموت بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشل مسؤول مدينة البدرشين سيارة ميكروباص سقطت في ترعة المريوطية وإنقاذ السائق دون إصابته.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع الجنوب اللواء عبد الرحمن سكر إخطار من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري للبحث عن ناجيين بمجرى الترعة.

مسؤولو مجلس مدينة البدرشين دفعوا بالمعدات اللازمة لانتشال السيارة المنكوبة وتسهيل مهمة رجال الإنقاذ.

وتبين بالفحص أن السيارة بدون ركاب، وخروج السائق على قيد الحياة وانتشال السيارة المنكوبة.