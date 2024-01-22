شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 102 رحلة جوية.. ماذا فعلت العاصفة "إيشا" بالمملكة المتحدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

إلغاء الرحلات الجوية

تأثر حركة القطارات

الدمام - شريف احمد - لا تزال آثار العاصفة إيشا ممتدة منذ أن ضربت المملكة المتحدة مساء أمس في ساعات الليل الأخيرة.وتسببت العاصفة في تعطيل كبير في شبكات النقل البريطانية.كما أدى هذا إلى إلغاء الرحلات الجوية، وتوقف القطارات، وانقطاع واسع النطاق للكهرباء.العاصفة أدت أيضا، إلى إلغاء 102 رحلة جوية من دبلن وإليها.كذلك تأثرت حركة القطارات في بعض مناطق جنوب إنجلترا، بما في ذلك المسارات بين لندن ومطار جاتويك.هذا بالإضافة إلى تأثر حركة الطيران في مطاري إدنبره وجلاسجو، حيث تجاوزت سرعة الرياح 144 كيلومترًا في الساعة في أسكتلندا.