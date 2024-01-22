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إلغاء 102 رحلة جوية.. ماذا فعلت العاصفة "إيشا" بالمملكة المتحدة؟

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لا تزال آثار العاصفة إيشا ممتدة منذ أن ضربت المملكة المتحدة مساء أمس في ساعات الليل الأخيرة.
وتسببت العاصفة في تعطيل كبير في شبكات النقل البريطانية.

إلغاء الرحلات الجوية

كما أدى هذا إلى إلغاء الرحلات الجوية، وتوقف القطارات، وانقطاع واسع النطاق للكهرباء.
العاصفة أدت أيضا، إلى إلغاء 102 رحلة جوية من دبلن وإليها.
آثار العاصفة إيشا في المملكة المتحدة - essanews.com

تأثر حركة القطارات

كذلك تأثرت حركة القطارات في بعض مناطق جنوب إنجلترا، بما في ذلك المسارات بين لندن ومطار جاتويك.
هذا بالإضافة إلى تأثر حركة الطيران في مطاري إدنبره وجلاسجو، حيث تجاوزت سرعة الرياح 144 كيلومترًا في الساعة في أسكتلندا.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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