رئيس وزراء بولندا يتعهد بدعم أوكرانيا في الأزمة الحالية

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الاثنين، دعمه لأوكرانيا في أزمتها الحالية، وذلك خلال زيارة إلى كييف بحث فيها أيضا تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال توسك، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده «ستبذل ما في وسعها لزيادة فرص تحقيق انتصار أوكراني».

وأشار توسك إلى أن وارسو وكييف «ستستثمران معاً» في شركات في البلدين سيؤدي إنتاجها إلى «زيادة القدرات الدفاعية البولندية والأوكرانية والأوروبية».

من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني «برزمة جديدة من الإجراءات الدفاعية البولندية».

وقال «نثمن هذه المساعدة المتواصلة، هناك نوع جديد من التعاون يتيح شراء أسلحة على مستوى أكبر بكثير لتلبية الاحتياجات الأوكرانية، قرض بولندي لأوكرانيا» من دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وأبدى زيلينسكي أسفه لعدم انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»؛ لأن «ثمة شكوكا لدى دول عدة»، مضيفاً «رسمياً، يخشون تصعيداً».

ووعده الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، الذي بات في 13 ديسمبر رئيساً للوزراء البولندي، بالعمل «من أجل أن يتعامل كامل الاتحاد الأوروبي بجدية مع طموحاتكم الأوروبية».

من جهة أخرى، بحث توسك حماية مصالح شركات النقل البولندية.

وقال إن وارسو وكييف ستجدان «حلولا جيدة» لمشكلة واردات القمح الأوكراني التي تقلق المزارعين، وكذلك لمشكلة سائقي الشاحنات.

وأضاف «سنسعى إلى هذه الحلول في محادثاتنا الثنائية (...) قد لا يكون ثمة حاجة إلى إشراك مؤسسات دولية» لمعالجة هذه المشكلات.

وعلق سائقو الشاحنات، الأسبوع الماضي، تحرّكهم الاحتجاجي المتمثّل بإغلاق الحدود مع أوكرانيا، في انتظار نتائج محادثات الحكومة الجديدة في كييف وبروكسل والخطوات التي من المتوقع أن يتخذها الائتلاف الحاكم الجديد.

يغلق السائقون البولنديون الحدود منذ نوفمبر الماضي للمطالبة بإعادة فرض القيود على منافسيهم الأوكرانيين لدخول الاتحاد الأوروبي.