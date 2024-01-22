طالبان تشترط زواج العاملات للاحتفاظ بالوظيفة

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حركة طالبان تفرض قيودا على النساء الأفغانيات العازبات وغير المصحوبات بذويهن، حيث تقيد حصول المرأة الأفغانية على العمل والسفر والرعاية الصحية إذا كانت غير متزوجة أو ليس لديها ولي أمر ذكر. وفي إحدى الحوادث، نصح مسؤولون من الوزارة امرأة بالزواج إذا أرادت الاحتفاظ بوظيفتها في منشأة للرعاية الصحية، قائلين إنه من غير المناسب أن تعمل امرأة غير متزوجة.

قمع العازبات

وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، يغطي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن حركة طالبان تقمع النساء الأفغانيات العازبات أو اللاتي ليس لديهن ولي أمر أو محرم يرافقهن.

ولا توجد قوانين رسمية بشأن ولاية الرجل في أفغانستان، لكن حركة طالبان قالت إن المرأة لا يمكنها التنقل أو السفر لمسافة معينة دون رجل قريب لها بالدم أو الزواج. وقد تم اعتقال ثلاث عاملات في مجال الرعاية الصحية أكتوبر الماضي، لأنهن كن في طريقهن للعمل دون محرم. وقال التقرير إنه تم إطلاق سراحهن بعد أن وقعت عائلاتهن على ضمان كتابي بعدم تكرار هذا الفعل.

وفي مقاطعة باكتيا، منعت وزارة الأمر والمعروف النساء دون محرم من الوصول إلى المرافق الصحية منذ ديسمبر، وتزور المرافق الصحية في المحافظة، للتأكد من الالتزام بذلك.

إجراءات قاسية

ومنعت حركة طالبان النساء من معظم مجالات الحياة العامة، ومنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس كجزء من الإجراءات القاسية التي فرضتها بعد توليها السلطة في 2021، على الرغم من وعودها في البداية بحكم أكثر اعتدالا. كما أغلقوا صالونات التجميل، وبدأوا في فرض قواعد اللباس.

وفي ديسمبر بمقاطعة قندهار، زار مسؤولو الوزارة محطة للحافلات، للتأكد من أن النساء لا يسافرن لمسافات طويلة دون محرم، وأصدروا تعليمات لسائقي الحافلات بعدم السماح للنساء بالركوب دون محرم، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.

كما تم القبض على نساء، لشرائهن وسائل منع الحمل، وهو ما لم تحظره حركة طالبان رسميًا.