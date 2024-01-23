الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف النار فورًا في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته للبدء بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية “لتخفيف المعاناة في غزة”، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل من يحتاج إليها، وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن، “وهو ما ينبغي أن يكون فوريًا وغير مشروط”.

وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين أمس في العاصمة الأوغندية كمبالا:” إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تسببت في نشر دمار هائل، وقتل مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي بصفتي أمينًا عامًا للأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 150 من موظفينا”، داعيًا إلى بذل كل الجهود لمنع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أن الواقع في غزة “يفطر القلب، وغير مقبول على الإطلاق”، مشددًا على أن إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة من شأنه أن يطيل أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدًا كبيرًا للسلام والأمن العالميين، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب.