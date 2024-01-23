بلدة الكفور ودّعت والدة نقيب المحررين في كنيسة مار جرجس الرعائية

الكفور ودعت والدة نقيب المحررين والعنداري: تنشأت على الأجواء الايمانية وأصبحت ابنة روحية في قلب الكنيسة

ودّعت بلدة الكفور في فتوح كسروان والدة نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، جورجيت زخيا كرم، بمأتم مهيب في كنيسة مار جرجس الرعائية في البلدة.

وأشار المطران أنطوان نبيل العنداري، الى أننا "نرافقها اليوم بالصلاة للراحة الابدية ويجزيها الله خير جزاة النسوة الفاضلات اللواتي توكلن على الرب. فالمرحومة جورجيت التي نشيعها اليوم الى الدار الابدية، ابصرت النور تحت سماء هذه الرعية المحبة للمسيح الى جانب اشقاء وشقيقات لها سبقوها وهي خاتمة العنقود بينهم".

وذكر أنه "في قلب هذه العائلة تنشأت على الأجواء الايمانية واصبحت ابنة روحية في قلب الكنيسة، تعيش ايمانها بربها وشركتها في الكنيسة مع اخوتها واخواتها. حباها الرب من الصفات بما زينت بها فضائلها التي عاشتها من تقوى وحكمة وحنان وعطف ومحبة والتزام بالواحبات الدينية ما خولها ان تكون امرأة محترمة يصح فيها قول الكتاب: كل يعلم انك امرأة فاضلة. هذه الصفات خولتها ان تكون دائما تحت نظر الرب".