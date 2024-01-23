الداخلية تكشف تفاصيل السطو المسلح على صيدلية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة دكتور ومساعد صيدلي حال تواجدهما داخل الصيدلية محل عملهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وإشهار فرد محلي وسلاح أبيض، وتهديدهما وسرقة 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي، ولاذوا بالهرب.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الواقعة والهواتف المحمولة المستولى عليها وجزء من المبلغ المالي، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.