صورة مذهلة من تلسكوب هابل.. عناق وحشي في كوكبة هرقل

محمد اسماعيل - القاهرة - التقط تلسكوب هابل صورة مذهلة لعملية اندماج ضخمة في الفضاء البعيد، تظهر اصطدام مجرتين في كوكبة هرقل، ويعتقد العلماء أن هذه الصورة تقدم لنا لمحة عما سيحدث في المستقبل لمجرتنا درب التبانة وجارتها المرأة المسلسلة.

تظهر الصورة مجرة Arp 122، وهي في الواقع تتكون من مجرتين: الأولى NGC 6040، المجرة الحلزونية المائلة والملتوية، والثانية LEDA 59642، المجرة المستديرة ذات الوجه اللولبي.

وتقع المجرتان في منتصف الاصطدام الضخم الذي يحدث على بعد نحو 570 مليون سنة ضوئية من الأرض، لكنهما تتسابقان باتجاه بعضهما البعض بسرعة مئات الآلاف من الأميال في الساعة.

ويستغرق تصادم المجرات واندماجها، مئات الملايين من السنين حتى يحدث ذلك بالفعل، لأن كلا منها ضخم جدا.

وتكشف صورة هابل أن المجرة الحلزونية الملتوية قليلا NGC 6040 تتجه نحو المجرة الدائرية LEDA 59642.

وتطل على الزاوية السفلية اليسرى من الصورة المجرة البيضاوية NGC 6041، وهي عضو مركزي في العنقود المجري الذي يتواجد فيه Arp 122، ولكنها لا تشارك في هذا الاندماج الوحشي.

والمجرات عبارة عن سحابة معقدة من النجوم والكواكب والغبار والغاز والمادة المظلمة غير المرئية. وهي تأتي في 4 أنواع رئيسية: حلزونية وبيضاوية وغريبة (مجرة شاذة)، وغير منتظمة.

وعندما تتصادم، تتعرض جميع العناصر الفردية لتغيرات هائلة وعنيفة في كثير من الأحيان في قوى الجاذبية المحيطة بها، والتي يمكن أن تغير بنية المجرات تماما - أو حتى دمجها بالكامل.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في بيان: "يُعتقد أن المجرات الناتجة عن عمليات الاندماج لها بنية منتظمة أو بيضاوية، لأن عملية الاندماج تعطل هياكل أكثر تعقيدا، مثل تلك التي لوحظت في المجرات الحلزونية. وسيكون من الرائع معرفة الشكل الذي ستبدو عليه Arp 122 بمجرد اكتمال هذا الاصطدام... لكن هذا لن يحدث لفترة طويلة جدا".

ويرجح علماء أن مجرتنا درب التبانة في طريقها للتصادم مع أقرب جارتها، مجرة المرأة المسلسلة، لكن ذلك سيستغرق نحو 4 مليارات سنة حتى يلتقيا.

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