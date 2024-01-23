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التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية المهنية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنها "تُعلن جدول الامتحانات التمهيدية المهنية العامة لجميع الفروع والاختصاصات للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤، وتُحدد يوم الخميس الموافق الثامن من شهر شباط موعدا للانطلاق".

وأضافت، "علما ان الامتحان يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا".


وأشارت الوزارة الى ان "موعد الامتحانات العملية (التطبيقي) للفروع (الصناعي، الحاسوب، تقنية المعلومات، السياحة والفندقة) في يوم الاحد 18/2/2024".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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