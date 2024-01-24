محاكمة متهمة بقتل طفلتها وإلقائها بغرفة صرف صحي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة ربة منزل متهمة بقتل طفلتها والتخلص منها داخل غرفة صرف صحي، بمساعدة شخص آخر بمنطقة الوراق.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهمة "حنان . س"، 38 سنة، ربة منزل، و"رامي . ف"، 38 سنة، نقاش، قتلت رضيعتها المجني عليها "فاطمة . أ"، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وما أن ظفرت بها بمنزلها، وكتمت أنفاسها بثديها حتى فاض حليبها من أنفها متجردة بذلك من كل صفات الأمومة والرحمة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمة لم تكتفي بذلك بل أعدت أدوات "بطانية، دفاية قماشية"، لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها، ولاستكمال مخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف الصرف الصحى بإحدى العقارات، فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت أصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أخفت جثة رضيعتها المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، كما علم المتهم الثاني بوقوع الجناية محل الإتهام الأول وأعان المتهمة الأولى على الفرار من وجه القضاء، وذلك بإخفائه الأدوات المستخدمة في إتمام الجريمة، وعدم إبلاغ الأجهزة الأمنية.