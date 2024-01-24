تقلبات مؤثرة على بعض المرضى.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وحذرت الهيئة من انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واستمرار موجة الصقيع الباردة على البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت الأرصاد من تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة، لأن لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك مرضى يؤثر عليهم بشكل كبير بخاصة كبار السن والرضع والأطفال أقل من ثلاث سنوات.

وكشفت الأرصاد عن الطقس في مصر، والظواهر الجوية المتوقعة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 50% على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 19 11

دمنهور 18 12

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 18 12

دمياط 19 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 12

السويس 18 14

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 13

نخل 22 6

كاترين 18 3

الطور 23 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 13

مطروح 18 11

السلوم 18 12

سيوة 18 9

رأس غارب 22 13

الغردقة 21 14

سفاجا 22 12

مرسى علم 22 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 17

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 16

الفيوم 19 9

بني سويف 19 9

المنيا 19 8

أسيوط 20 8

سوهاج 20 9

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 21 11

الوادي الجديد 20 7

أبوسمبل 21 11