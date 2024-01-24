استهداف إسرائيلي لمنطقة "اللبونة" وأطراف كفركلا

استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية منطقة "اللبونة" جنوبي بلدة الناقورة بـ5 قذائف، فيما استهدف بقصف فوسفوري ودخاني الأطراف الشمالية لبلدة كفركلا، وفق ما أفادت قناة "المنار". ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في الجنوب يوميًا، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية المستمرّة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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