البخيتي: هجماتنا البحريّة مستمرّة طالما الحرب على غزة قائمة

أكّد عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "بلومبرغ"، "استمرار هجماتنا البحريّة طالما الحرب على غزة قائمة".

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن "قواتنا دمرت صاروخين مضادين للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون (حركة أنصار الله في اليمن) كانا جاهزين للإطلاق".

ولفتت إلى أن "الصاروخين اللذين دمرناهما كانا يمثلان تهديدا لسفن تجارية وسفن البحرية الأميركية".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" تنفيذ هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.