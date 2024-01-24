روسيا تدعو أمريكا للتوقف عن استخدام الفيتو ضد قرارات وقف إطلاق النار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب على أمريكا وقف الأعمال العدائية والتوقف عن استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، ردا على سؤال ما هي النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الأمريكي لحل الأزمة في الشرق الأوسط: “أوقفوا الأعمال العدائية. لا تستخدموا حق النقض عندما يُقترح قرار لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد استخدمتم حق النقض مرتين، ولا يوجد رد فعل من مجلس الأمن الدولي على مطالب وقف إطلاق النار”.

وأضاف لافروف، في التصريحات التي أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية، أنه لا ينبغي للإدارة الحالية أن “تؤخر إنشاء الدولة الفلسطينية” وأن تنضم إلى جهود المشاركين الآخرين في العملية الدولية، دون محاولة “احتكار العملية”.

وأكد لافروف أن روسيا لم تناقش الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أو مع أي شخص آخر في أمريكا.

قال لافروف ردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الشمالية تتقاسم الأسلحة مع روسيا مقابل التكنولوجيا: “في علاقاتنا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، نحن لا ننتهك أي قواعد من قواعد القانون الدولي، وأولئك الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة يجب أن يجيبوا عن سؤالنا أولا، إذا كان لديك دليل، قدمه. لن ندافع عن أنفسنا عندما لا يكون هناك دليل”.

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت في وقت سابق الشهر الجاري، كوريا الشمالية بتزويد روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

من جانبها، نفت كوريا الشمالية تزويد روسيا بصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.