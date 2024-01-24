نتنياهو يدين قطر وأمريكا في استمرار حجز الرهائن لدى حماس

ياسر رشاد - القاهرة - نفلت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلات الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

فكشفت قناة "آي نيوز 24"، بأن نتنياهو، أعرب عن غضبه الشديد من الأمريكيين، بعد تجديد عقدهم حول القاعدة العسكرية التي توجد لديهم في قطر"، معتقدا أن ذلك "كان من الممكن أن يبقى وسيلة ضغط لعودة المختطفين، لأن قطر لديها القدرة للضغط على حماس".

وناشد نتنياهو، "عائلات الرهائن بالحديث إلى قلب المجتمع الدولي، لممارسة ضغوطات على كل من يمكنه ممارسة ضغط"، مضيفا أن "قطر هي العامل الأول، وأنها لا تختلف عن الأمم المتحدة، في جوهرها ولا تختلف عن الصليب الأحمر، لذلك لا تسمعونني أشكرها أبدا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإنين الماضي، بأن إسرائيل قدمت خلال الأيام الماضية، مقترحًا لوقف القتال في قطاع غزة لمدة شهرين، ضمن اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "إسرائيل قدمت لحماس اقتراحًا عبر قطريين ومصريين لوقف القتال لمدة تصل لشهرين، كجزء من اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، تشمل المرحلة الأولى من الصفقة "إطلاق سراح نساء ورجال تزيد أعمارهم على 60 عامًا ورهائن في حالة صحية حرجة. أما المرحلة الثانية ستشمل إطلاق سراح مجندات ورجال تقل أعمارهم عن 60 عامًا من غير الجنود، وجنود من الرجال وجثث الرهائن. كما يشمل الاقتراح إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من مراكز سكانية والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين لمدينة غزة".

ويشير الاقتراح بوضوح إلى أن "إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المقدر عددهم بـ6000 سجين لديها"، بحسب "واللا".