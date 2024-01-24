شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لرواد الفضاء في المحطة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن هناك عددًا قياسيًا من رواد الفضاء الأوروبيين في الفضاء أكثر من أي وقت مضى.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر في مؤتمر الفضاء الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء: "هذا رقم قياسي جديد".

وأشار إلى وجود 5 رواد فضاء أوروبيين في محطة الفضاء الدولية. محطة الفضاء الدولية ويوم السبت الماضي، وصل رائد الفضاء السابق في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الإسباني المولد، مايكل لوبيز أليجريا والإيطالي والتر فيلادي، والسويدي ماركوس واندت ورائد الفضاء التركي المولد ألبير جيزيرافشي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة الفضاء الخاصة "سبيس اكس" التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك.

وكان القائد الحالي لمحطة الفضاء الدولية أندرياس موجينسين، وهو من الدنمارك، في المحطة منذ 27 أغسطس الماضي.