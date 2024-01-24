ميليشيا الحوثي تمنع هبوط طائرة للأمم المتحدة في مأرب باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر حكومية يمنية إن الحوثيين منعوا للمرة الثانية، الأربعاء، طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت مقرره الهبوط في محافظة مأرب في الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة.

وبحسب وزارة الداخلية اليمنية فإن ميليشيا الحوثي رفضت الثلاثاء هبوط طائرة للأمم المتحدة في محافظة مأرب.

وأشعرت إدارة مطار عدن الدولي الركاب المتجهين على متن الطائرة المتجه إلى مأرب، بإلغاء الرحلة لرفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب.

وكان الحوثيون منعوا قبل يومين طائرة مدنية سودانية كانت تقل العالقين اليمنيين من بورتسودان الى مطار المخا، وهددوا بقصف الطائرة.

ويتحكم الحوثيون عبر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء بحركة الملاحة الجوية المدنية.

وفي السياق نفسه أمهل الحوثيون الموظفين الأميركيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم في اليمن شهرا لمغادرة البلاد.