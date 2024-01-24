العدل الدولية تعلن عن إجراءات عاجلة في غزة الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - تتوقع جنوب أفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة القادم بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه، وأن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم، ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من وصول ذلك الخليج 365.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها مشوهة بشكل صارخ وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مسلحي حركة حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.

وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.