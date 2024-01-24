اخبار العالم

أجرى لها عملية فاشلة.. ريهام سعيد تتهم طبيبا بتشويه وجهها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اتهمت الإعلامية ريهام سعيد، طبيب تجميل بتشويه وجهها، بعد خطأه في عملية التجميل التي أجراها لها.

ونشرت ريهام سعيد،بوست لها عبر موقع فيسبوك، قائلة: "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت ست قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟.

وتابعت: "ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك محدش عمره شافني شكلي كده؟ .. عارف أنت لازم تبطل أذية للناس لازم".

ووجهت ريهام سعيد تحذيرا عبر منشور لها قائلة: أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه.. أنا هطلع لايف أوريهم إنت عملت ايه؟.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا