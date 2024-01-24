أجرى لها عملية فاشلة.. ريهام سعيد تتهم طبيبا بتشويه وجهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اتهمت الإعلامية ريهام سعيد، طبيب تجميل بتشويه وجهها، بعد خطأه في عملية التجميل التي أجراها لها.

ونشرت ريهام سعيد،بوست لها عبر موقع فيسبوك، قائلة: "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت ست قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟.

وتابعت: "ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك محدش عمره شافني شكلي كده؟ .. عارف أنت لازم تبطل أذية للناس لازم".

ووجهت ريهام سعيد تحذيرا عبر منشور لها قائلة: أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه.. أنا هطلع لايف أوريهم إنت عملت ايه؟.