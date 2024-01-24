معوّض لميقاتي: لا يحق لك تجيير صلاحيات رئيس الحكومة إلى أحد

توجه النائب ميشال معوّض في مستهل كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالقول :" لا يحق لك تجيير صلاحيات رئيس الحكومة إلى أحد"، معتبرا ان "الحرب الحالية قادرة بأي لحظة أن تتحوّل إلى حرب شاملة تدمّر كلّ لبنان واللبناني عاجز عن تقرير مصيره".

ولفت معوض الى انه "لا بدّ من الاتفاق على 3 ثوابت هي أوّلًا أنّ كل لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية وثانيًا علينا الاتفاق على آلية القرار وكل آلية خارج الدولة والدستور تأخذ البلد إلى الانقسام وثالثًا التزام الطائف والدستور".

واعتبر معوض اننا "في واحد من أكثر البلدان فسادًا إنّما ليس هناك فاسدون وفي بلد فيه إجرام لكن ليس هناك مجرمون والحكومة تقف عاجزة أمام ارتفاع أرقام الاقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكّل 50 إلى 60 في المئة".

واكد معوض انه "بعد "دعوسة" الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خيار السيء والأسوأ ووجودنا اليوم في الجلسة هو لتأمين النصاب كي لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكي نحمي المواطن".