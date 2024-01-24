هيئة بريطانية تعلن تلقيها بلاغا بوقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن في اليمن.

وحسب سبوتنيك، جاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا بلاغا عن حادث وقع على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب عدن، وتحقق السلطات في الحادث".

وتابع البيان: "ينصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربة جديدة في اليمن، استهدفت صاروخين مضادين للسفن لجماعة "أنصار الله"، كانا جاهزين للانطلاق.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها، "نفذت قوات القيادة المركزية ضربات جوية ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وكانا جاهزين للانطلاق".

وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، رصدها 18 غارة نفذتها أمريكا وبريطانيا على معسكرات وثكنات لقوات الجماعة في صنعاء ومحافظات الحديدة غربي اليمن وتعز والبيضاء.

وشنت أمريكا وبريطانيا، ضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" بعد إعلان الأخيرة، مهاجمة سفينة عسكرية أمريكية تحمل اسم "أوشن جاز" في خليج عدن، في استهداف هو الثالث لسفينة أمريكية.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.