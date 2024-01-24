بدء أطول إضراب عمالي في تاريخ ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سائقو قطارات الركاب لشركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية "دويتشه بان" في ساعة مكبرة من صباح اليوم الأربعاء، عن بدء أطول إضراب عمالي في الشركة، بسبب الخلاف المستمر بين النقابة وإدارة الشركة بشأن الأجور.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية.. بدأ سائقو قطارات البضائع الإضراب مساء أمس الثلاثاء، قبل أن ينضم إليهم سائقو قطارات الركاب اليوم، وسيستمر الإضراب حتى السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن يتسبب في اضطرابات هائلة في خدمة القطارات في جميع أنحاء البلاد.

ونشرتشركة سكك الحديد الوطنية الألمانية، جداول زمنية طارئة محدودة للقطارات التي ستعمل على الرغم من الإضراب.

وخلال الإضرابات السابقة، تم إلغاء حوالي 80 %من جميع رحلات قطارات المسافات البعيدة.

وتتوقع دويتشه، إلغاءات كبيرة وتأخيرا في خدمة القطارات الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة، على الرغم من أن مدى هذه الإلغاءات سيختلف من منطقة لأخرى.

وستتأثر أيضا خطوط القطارات الحضرية التابعة لدويتشه بان، التي يجري تشغيلها تحت اسم "إس-بان" في ألمانيا بالإضراب.

وانخرطت دويتشه بان ونقابة "جي دي إل"، في مفاوضات تحكيمية مريرة منذ أشهر، حيث تطالب النقابة بتقليل ساعات العمل القياسية من 38 - 35 ساعة أسبوعيا، وزيادة الرواتب.

ولكن الشركة تعرض خفض عدد ساعات العمل إلى 37 ساعة فقط، حيث يتواصل الخلاف بين الجانبين منذ نهاية نوفمبر الماضي.

ويعتبر هذا هو الإضراب الرابع الذي تنظمه النقابة في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون الأطول.