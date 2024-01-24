“الصحة العالمية” تسلّم إمدادات الوقود إلى مستشفي الشفاء شمال غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلمت منظمة الصحة العالمية إمدادات الوقود إلى مستشفي الشفاء في شمال قطاع غزة، بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” وإدارة شؤون الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، حيث لاتزال المساعدات مقطوعة عن مئات الآلاف من الأشخاص وفي جميع أنحاء القطاع.

وأشارت “المنظمة” إلى أن البعثة قامت بتسليم 19 ألف لتر من الوقود إلى مستشفي الشفاء، وأن الطرق المؤدية إلى المستشفي تعرضت لأضرار جسيمة، كما حاصر آلاف المدنيين مركبات الأمم المتحدة وشاحنة الوقود علي أمل العثور علي الغذاء والماء، مما أدى إلى تأخير المهمة، مؤكدةً أن المستشفيات القليلة المتبقية تواجه ظروفًا أكثر صعوبة من أي وقت مضي، حيث تمنع الأعمال العدائية وصول المرضي والإمدادات، ويعاني العاملون الصحيون والمرضي من شح الإمدادات .