التحالف يفند ادعاءات استهداف وحدة النظير الصحية في صعدة

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (وحدة النظير الصحية) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (01 / 07 / 2015م)، فيما يلي نصه:

فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في المصادر المفتوحة للتقرير الصادر بتاريخ (مارس 2020م) من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، أنه بتاريخ (01 / 07 / 2015م) استهدفت طائرة التحالف (وحدة النظير الصحية) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة)، مما أدى إلى تدمير الوحدة الصحية بالكامل وإصابة أحد المدنيين.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، الموقع الالكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مركز النظير الصحي) يقع داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة (النظير) في مديرية (رازح) بالجزء الغربي من محافظة (صعدة)، وهو مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالفNSL) ).

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (01 / 07 / 2015 م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (900) متر عن (مركز النظير الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلة أصابت الهدف العسكري وكانت دقيقة ومباشرة. قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع (الهدف العسكري) وتبين التالي:

1. يبعد الهدف العسكري مسافة (900) متر عن موقع الادعاء.

2. وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

1. بتاريخ (30 / 6 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (النظير).

2. بتاريخ (02 / 7 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (النظير).

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع (مركز النظير الصحي) بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين التالي:

1. يتكون (مركز النظير الصحي) من مبنى وملحقاته داخل سور.

2. لا يوجد آثار استهداف جوي على (مركز النظير الصحي). بحث الفريق المشترك بالمصادر المفتوحة ولم يتمكن من العثور على أي معلومات عن استهداف (مركز النظير الصحي).

بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. عدم توافق موقع (مركز النظير الصحي) مع موقع الهدف العسكري، حيث يبعد (مركز النظير الصحي) عن الهدف العسكري مسافة (900) متر، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنبلة.

2. ورد بالادعاء تعرض (مركز النظير الصحي) للتدمير بالكامل، بينما الصور الفضائية بعد التاريخ الوارد بالادعاء تبين سلامة المركز. في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مركز النظير الصحي) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (01 / 07 / 2015م)، كما ورد بالادعاء.