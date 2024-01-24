قوى الأمن عمّمت صورة مفقود غادر منزله في في بربور ولم يَعُد

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود علي حسن العطّار (من مواليد عام 2000، لبناني)، الذي غادر مكان عمله الكائن في محلّة بربور - بيروت، بتاريخ 5-1-2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية، من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 633808/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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