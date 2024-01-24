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صفقة مدوية لتشيلسي من الدوري الإيطالي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479852-638417087655241534.jpg

2024-01-24 | 16:53

صفقة مدوية لتشيلسي من الدوري الإيطالي

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أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن يستعد لعقد صفقة مدوية من الدوري الإيطالي من أجل دعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة.
ولا تسير نتائج البلوز على ما يرام في البريميرليج هذا الموسم، ويسعى لإعادة هيكلة فريقه في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن تشيلسي يستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي من أجل ضمه إلى قلعة ستامفورد بريدج.


وكان أوسيمين قد صرح أمس الثلاثاء، بأنه حسم قراره بشأن خطوته الجديدة، في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن نابولي فوجئ بتصريحات أوسيمين، لأنه لم يتم الاتفاق عليها مع النادي.

وأشارت إلى رغبة أوسيمين في مغادرة الفريق الجنوبي في نهاية الموسم، والانتقال للعب في البريميرليج.

ووقع أوسيمين مؤخرا على تمديد عقده مع نابولي حتى حزيران 2026، لكن العقد الجديد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 120-130 مليون يورو.

ويعتبر النيجيري أوسيمين من أبرز المهاجمين في الملاعب الأوروبية خلال السنوات الماضية، وقاد نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي لأول مرة منذ عام 1990، كما توج هدافا للمسابقة.

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