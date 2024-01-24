انت الان تتابع خبر تعرف على ترتيب هدافي كأس آسيا 2023.. الصدارة لـ"ابو طبر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع حسم أغلب المنتخبات العربية تأهلها إلى دور الـ16، ترجم اللاعبون العرب ذلك في سيطرتهم على صدارة قائمة جدول ترتيب هدافي البطولة.

ويتصدر جدول ترتيب الهدافين منفردًا، لاعب منتخبنا العراقي أيمن حسين، الذي نجح في المباراة الأخيرة أمام فيتنام في أن يعادل رقم يونس محمود بتسجيل 4 أهداف لمنتخب العراق منذ عام 2007، ثم تفوق عليه بتسجيله الهدف الخامس له في المسابقة.



وإذا تمكن أيمن حسين من إضافة 3 أهداف أخرى لرصيده خلال البطولة، فإنه سوف يصبح الهداف التاريخي لأسود الرافدين في تاريخ مسابقة كأس آسيا.

ويحتل وصافة الترتيب أكرم عفيف لاعب منتخب قطر، ويشاركه في هذا المركز لاعب منتخب اليابان أياسي أويدا بـ3 أهداف لكل منهما، بينما سجل 11 لاعبًا هدفين منهم 5 لاعبين عرب، فيما سجل 16 لاعبًا هدفًا واحدًا لكل منهم

وفيما يلي نستعرض معكم جدول ترتيب هدافي بطولة كأس آسيا 2023

المركز الأول

العراقي أيمن حسين - 5 أهداف

المركز الثاني

القطري أكرم عفيف - 3 أهداف

الياباني أياسي أويدا - 3 أهداف

المركز الثالث

الأسترالي جاكسون إرفين - هدفين

الكوري الجنوبي لي كانغ إن - هدفين

الأردني محمود المرضي - هدفين

الأردني موسى التعمري هدفين

الإيراني المهدي غادي - هدفين

الإيراني مهدي طارمي - هدفين

الفلسطيني عدي الدباغ - هدفين

التايلاندي سوباتشاي جايديد - هدفين

الإماراتي سلطان الأميري - هدفين

الياباني تاكومي مينامينو - هدفين

الإماراتي يحيى الغساني - هدفين