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مشاجرة داخل مجلس النواب اللبناني بسبب المافيا.. شاهد

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ياسر رشاد - القاهرة - شهد مجلس النواب اللبناني، حالة من السجال الحاد بين عدد من النواب، وذلك عندما طلب النائب ملحم خلف الكلمة لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.

 

واعترض خلف على التشريع في ظل غياب لرئيس الجمهورية، مؤكدا عدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.

 

ثم اعترض النائب قبلان قبلان التابع لكتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري على الأمر، وقال إن الجلسة مخصصة لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوع آخر.

 

 

وتدخل النائب فراس حمدان معترضا على كلام قبلان، وتدخل النائب علي حسن خليل من كتلة التنمية والتحرير وقال : "لا نريد مسرحيات في مجلس النواب" ثم بعدها اندلع نقاش حاد بين الأخير وحمدان.

 

وردت النائبة بولا يعقوبيان على النائب علي حسن خليل، والذي وصف بعض النواب بالمافيات قائلا : "مطلوب للعدالة وعم تحكي عن مافيات؟".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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