انت الان تتابع خبر بعد الهجمات على قواعدها.. واشنطن تدرس الانسحاب من سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المصادر، فإن "البيت الأبيض لم يعد مهتما بالمهمة الأميركية في سوريا، التي "يعتبرها غير ضرورية".

ويدور حاليا نقاش داخل الإدارة الأميركية حول موعد كيفية سحب القوات، رغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.



يأتي هذا التطور، فيما تواصل الفصائل المسلحة في العراق وسوريا هجماتها المتصاعدة على قواعد التحالف الدولي داخل الأراضي السورية، وذلك منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

ووفق أحدث الإحصاءات، بلغ عدد الهجمات نحو 90 منذ 19 أكتوبر 2023، أي بعد 12 يوماً من الحرب في غزة، على ما أفاد المرصد السوري.

بينها 22 على قاعدة حقل كونيكو للغاز وحدها، و21 على حقل العمر النفطي بدير الزور الذي يضم أكبر القواعد العسكرية الأميركية.

بينما طال قاعدة الشدادي بريف الحسكة 15 هجوماً، و15 أيضاً على قاعدة خراب الجير في رميلان.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا، ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات السورية من أجل منع عودة تنظيم "داعش" الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد قبل هزيمته.

