انت الان تتابع خبر روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد استهداف طائرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف: "لقد طلبنا بالفعل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية بمسؤولياتها وتحدد موعدا لهذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" كانت تقل أسرى أوكرانيين في مقاطعة بيلغورود، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات.



وكان على متن الطائرة 6 من أفراد الطاقم و65 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل، و3 عسكريين روس يرافقونهم، ماتوا جميعا.