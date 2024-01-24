شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 39 شخصًا على الأقل في حريق بمبنى في الصين والان نبدء بالتفاصيل

زيادة الوفيات

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام حكومية صينية مساء اليوم الأربعاء، أن 39 شخصًا لقوا حتفهم في حريق نشب في مبنى، بإقليم "جيانجشي" شرق الصين.ونشب الحريق بعد ظهر اليوم في مدينة "شينيو" التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومترًا، جنوب غرب مدينة "نانتشانج" عاصمة الإقليم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".وأضاف التقرير أن الحريق نشب في متجر في مستوى الشارع، مشيرًا إلى أنه بعد إطلاق جرس الإنذار، هرع 120 عامل إنقاذ إلى الموقع، وذكر التلفزيون الحكومي أنه يُعتقد أن مزيدًا من الأشخاص كانوا موجودين داخل المبنى.بحلول مساء اليوم، تم تحديد عدد الضحايا في بادئ الأمر بـ 25 شخصًا، حسب سلطات مدينة "شينيو"، وفي وقت لاحق ، رفعت السلطات عدد الضحايا، حيث ذكر التليفزيون الرسمي أنه كان هناك أيضا 9 مصابين على الأقل تم نقلهم إلي المستشفي.ولم يتوفر مزيد من المعلومات في بادئ الأمر حول سبب الحريق، وذكرت السلطات أن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت جارية في المساء، وتواجد مسؤولو المدينة في الموقع للتحقيق في أسباب الحريق.