شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إسقاط طائرة تقل أسرى حرب.. روسيا تطلب اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

إسقاط الطائرة

الدمام - شريف احمد - طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم، الذي استهدف الطائرة "إيل76-"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.ونقلت قناة"آر تي عربية" اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله: "لقد طلبنا بالفعل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية بمسؤولياتها، وتحدد موعدا لهذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل76-" كانت تقل أسرى أوكرانيين في مقاطعة بيلجورود، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات.وكان على متن الطائرة 6 من أفراد الطاقم و65 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل، و3 عسكريين روس يرافقونهم، ماتوا جميعا.