«البرلمان العربي»: استقرار اليمن أولوية لأمن المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد)

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أمس، أن القضية اليمنية تمثل أولوية على أجندة البرلمان العربي، إذ يشكل اليمن عمقاً استراتيجياً للمنطقة العربية، ولابد من الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأعرب العسومي، في بيان عقب لقائه رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، عن قلقه إزاء ما يجري في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة السعي الحثيث لخفض هذا التصعيد، ووقف أشكال التدخل كافة في الشؤون الداخلية لليمن كونه سيذهب بالمنطقة لمنحى أكثر توتراً، وسيؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية.

واستعرض العسومي، خلال اللقاء، نتائج الجلسة العامة التي عقدها البرلمان العربي الأحد الماضي، وأكدت دعمها الكامل لجميع الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ورفضها لكل أشكال التدخل الخارجي، كونها تستهدف إفشال حلول التسوية السياسية للأزمة.

ومن جانبه، ثمن البركاني الدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي من خلال آليات الدبلوماسية البرلمانية للدفع نحو تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية كافة واليمن خاصة.

وأضاف أن مجلس النواب اليمني لديه حرص شديد على مد جسور التعاون والتواصل مع البرلمان العربي، بما يخدم ويعزز العمل العربي المشترك.

كما بحث الجانبان المستجدات على الساحة اليمنية، وتعزيز آليات التعاون بين البرلمان العربي والبرلمان اليمني؛ وذلك في إطار تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية العربية لحل الأزمات بالمنطقة.