"الزراعة": "مكافحة الآفات" تبدأ حملة لوقاية محصول القمح من القوارض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن الإدارة تعمل على وقاية محصول القمح من الآفات، نظرا لأنه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها وزارة الزراعة اهتماما بالغا، تحقيقا للأمن الغذائي.

وقال رزق - في بيان إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.

وأضاف أن القوارض تمثل إحدى الآفات الحيوانية التي تسبب خسائر في محصول القمح بداية من الزراعة مثل الحصاد وأيضا ما بعد الحصاد، ولذلك استعدت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بتوفير المبيدات اللازمة والتي تقدر بـ940 كجم فوسفيد زنك تقريبا و25000 طن مسيلات لتغطية مساحة مقدارها مليون و239 ألفا و354 فدانا.

وفي لقاء مع مديري مكافحة القوارض بالمديريات المختلفة لمناقشة أهم المعوقات لسير العمل والعمل على حلها وسرعة إنجاز المها، وجه رئيس المكافحة بضرورة الوصول إلى القرى العميقة بالمراكز المختلفة، كما شدد على ضرورة قيام لجان المتابعة على التأكيد بوضع الطعوم بالطرق الصحيحة في الأماكن المناسبة لتواجد القوارض على اختلاف أنواعها وأيضا بالمسافات المناسبة.

وذكر رزق أن مثل هذه الحملات تعد أحد وسائل الدعم التي تقدمها وزارة الزراعة للحد من الآفات وأضرارها الحفاظ على الحاصلات الزراعية وتحقيق دخل مناسب للمزارعين خصوصاً صغار المزارعين للحفاظ على إنتاجيتهم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أنه في ظل توجيهات وزير الزراعة برفع الكفاءة الفنية لمهندسي المكافحة وإمداد المديريات بالمعدات التكنولوجية الحديثة لمكافحة الآفات ودعم المزارعين، تواصل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات دوراتها التدريبية لمهندسي المكافحة بالمديريات على أجهزة الحقن الهيدروليكية لمكافحة سوسة النخيل والنمل الأبيض حيث عقدت الإدارة عدد 20 دورة تدريبية في 11 محافظة استهدفت 228 مهندسا و35 مزارعا لمكافحة سوسة النخيل و3 دورات تدريبية ضمت 16 محافظة استهدفت 48 مهندسا، وآخر هذه الدورات في محافظة الوادي الجديد وتواصل الإدارة عملها في باقي المحافظات.

وخلال الاجتماع، أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض جاهزية الإدارة لتنفيذ الحملة، وكذلك ما تم من ندوات إرشادية للمحافظات حيث وصلت إلى 160 ندوة، تمهيدا للبدء في حملة مكافحة القوارض.