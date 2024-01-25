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مصرع 70 شخصاً بانهيار منجم ذهب في مالي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن مسؤول في مالي أن أكثر من 70 شخصاً لقوا حتفهم، بعد انهيار منجم غير رسمي للذهب أواخر الأسبوع الماضي، وما زالت عمليات البحث مستمرة وسط مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وأكد كريم بيرثي، مسؤول كبير في المديرية الوطنية للجيولوجيا والتعدين التابعة للحكومة، التفاصيل للأسوشيتدبرس، أمس، واصفاً الواقعة بأنها «حادث».

وقال بيرثي: «يجب على الدولة أن تنظم قطاع التعدين الحرفي هذا لتجنب هذا النوع من الحوادث في المستقبل».

وأعرب بيان وزارة المناجم عن الأسف العميق لوقوع الانهيار، داعياً عمال المناجم وكذلك المجتمعات بالقرب من مواقع التعدين إلى الامتثال لمتطلبات السلامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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