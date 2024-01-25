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الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، وأبرز الظواهر الجوية المختلفة.

وقالت الأرصاد، إن أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، استمرار الأمطار، لتكون متوسطة، بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وأشارت، إلى أن تأثر حالة الطقس بأمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، بمناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء، وخليج السويس، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد، إلى أنه يتواجد بطقس اليوم نشاط رياح، بمناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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