بدء جلسة مناقشة وإقرار الموازنة في مجلس النواب

بدأت جلسة مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، في مجلس النواب، لليوم الثاني. وأمس عقدت جلسة صباحية وجلسة مسائية لمناقشة مشروع الموازنة، تضمنت مداخلات لعدد من النواب.

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