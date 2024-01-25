المقاومة العراقية واللبنانية تقصف 3 قواعد محتلة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق مناطق محتلة عدة على أراضيهم، منها ميناء أسود في العراق، وموقع مزارع شبعا وجل العلام في لبنان.



وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانها: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس ٢٥-١-٢٠٢٤، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وفي بيان لحزب الله قالت: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 25-01-2024، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

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وأضاف البيان، أن ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 25-01-2024، استهدفوا ‏موقع ‏جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏