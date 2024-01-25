عبدالله: لسحب الموازنة وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض

اكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، "ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور الى 20 او 30 مليون ". ودعا الى "رفع قيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعيّ وفقراء القطاع العام الذين يتعرضون للهجوم دائمًا وما زالوا يتقاضون حدًا أدنى للأجور متدنٍ".

وأعلن، في كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2024، تبنيه رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان"، مشددا على رفع عصا غليظة في وجه اي شخص يريد ان يبتز المريض". ورأى أن "الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض".