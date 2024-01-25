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ارقام تاريخية حققها اسود الرافدين في بطولة اسيا 2023!‎

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بغداد - ياسين صفوان - -صعود المنتخب العراقي للمركز 58 عالمياً لأول مرة منذ 2004 

-أول مرة بالتاريخ تحقيق ثلاث انتصارات مُتتالية ببطولة رسميّة وتسجيل العلامة الكاملة

- خامس فوز للعراق من 6 مباريات على التوالي في مجموعات كأس آسيا


-أطول سلسلة من دون هزيمة بالمباريات الرسميّة وتجنب الخسارة في آخر 6 مباريات 

-المُهاجم "أيمن حسين" أول لاعب عراقي يُسجل في الجولات الثلاثة توالياً

 -ايمن حسين أول لاعب يُسجل ثنائيتين بمباراتين توالياً بكأس آسيا

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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