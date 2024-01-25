انت الان تتابع خبر ارقام تاريخية حققها اسود الرافدين في بطولة اسيا 2023! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - -صعود المنتخب العراقي للمركز 58 عالمياً لأول مرة منذ 2004
- خامس فوز للعراق من 6 مباريات على التوالي في مجموعات كأس آسيا
-أطول سلسلة من دون هزيمة بالمباريات الرسميّة وتجنب الخسارة في آخر 6 مباريات
-ايمن حسين أول لاعب يُسجل ثنائيتين بمباراتين توالياً بكأس آسيا
-أول مرة بالتاريخ تحقيق ثلاث انتصارات مُتتالية ببطولة رسميّة وتسجيل العلامة الكاملة
- خامس فوز للعراق من 6 مباريات على التوالي في مجموعات كأس آسيا
-أطول سلسلة من دون هزيمة بالمباريات الرسميّة وتجنب الخسارة في آخر 6 مباريات
-المُهاجم "أيمن حسين" أول لاعب عراقي يُسجل في الجولات الثلاثة توالياً
-ايمن حسين أول لاعب يُسجل ثنائيتين بمباراتين توالياً بكأس آسيا